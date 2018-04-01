Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 13:49
pontardawe88, судя по нику - вы 88 г.р.? вот когда вам стукнет 60-65 лет - тогда и поговорим про необходимость лекарств для пенсионеров...
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Додано: Нед 27 тра, 2018 13:50
Какое глубокомысленное замечание.
Если бы это было так, то пенсию незачем и некому было бы платить
back in USSR
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:52
Если ее пересчитать как обычную будет еще меньше, т.к. научный стаж она заработала при СССР, а при незалежной получала по минимуму на другой работе
back in USSR
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