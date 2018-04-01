|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:49
pontardawe88, судя по нику - вы 88 г.р.? вот когда вам стукнет 60-65 лет - тогда и поговорим про необходимость лекарств для пенсионеров...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:50
Какое глубокомысленное замечание.
Если бы это было так, то пенсию незачем и некому было бы платить
back in USSR
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:52
Если ее пересчитать как обычную будет еще меньше, т.к. научный стаж она заработала при СССР, а при незалежной получала по минимуму на другой работе
back in USSR
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:20
Re: Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:32
Разговоры о российских бедняках сейчас просто неуместны. В Украине в положении бедняков не менее 3/4 населения. Здесь обсуждают научные пенсии... Действительно те, кто оформили раньше, получают по 3-8 тысяч. Но после *идореформы даже у науки пенсии будут около 2 тысяч. Поэтому реформаторам сейчас важно отвлечь внимание украинцев. Отсюда такие статьи.
Додано: Нед 27 тра, 2018 16:20
Уже прикидывали и получалось еще меньше
back in USSR
Додано: Нед 27 тра, 2018 16:23
Re: Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,
примитивная статья, отображающая уровень финюэй. А когда-то здесь бывали компетентные люди. Пинзеник, я за тобой скучаю))
|