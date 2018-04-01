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Кожен п'ятий росіянин - бідняк,
а кожен сьомий - злидар,...

Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 13:49

pontardawe88, судя по нику - вы 88 г.р.? вот когда вам стукнет 60-65 лет - тогда и поговорим про необходимость лекарств для пенсионеров...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 13:50

  pontardawe88 написав:Далеко не всем пенсионерам нужны лекарства,а только тем,кто не заботился о свем здоровье в молодости.В этой жизни за всё рано или поздно приходится расплачиваться


Какое глубокомысленное замечание.
Если бы это было так, то пенсию незачем и некому было бы платить
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 13:52

  slavek написав:У моей жены научная пенсия со стажем более 40 лет 1730грн и когда ее пересчитают неизвестно.


  Vip написав:Наукову пенсію не перераховують, тільки при умові переходу на пенсію на загальних підставах. Хоча розмір дивний, як правило в декілька разів вищий що в доцентів, що в професорів.


Если ее пересчитать как обычную будет еще меньше, т.к. научный стаж она заработала при СССР, а при незалежной получала по минимуму на другой работе
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:20

Re: Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,

  slavek написав:Если ее пересчитать как обычную будет еще меньше


Меншу насильно не призначать, але для того щоб був перерахунок потрібно перейти на загальні підстави. Можна прикинути в ПФУ розрахунок.
Vip
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:32

Разговоры о российских бедняках сейчас просто неуместны. В Украине в положении бедняков не менее 3/4 населения. Здесь обсуждают научные пенсии... Действительно те, кто оформили раньше, получают по 3-8 тысяч. Но после *идореформы даже у науки пенсии будут около 2 тысяч. Поэтому реформаторам сейчас важно отвлечь внимание украинцев. Отсюда такие статьи.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:20

  slavek написав:Если ее пересчитать как обычную будет еще меньше


  Vip написав:Меншу насильно не призначать, але для того щоб був перерахунок потрібно перейти на загальні підстави. Можна прикинути в ПФУ розрахунок.


Уже прикидывали и получалось еще меньше
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:23

Re: Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,

примитивная статья, отображающая уровень финюэй. А когда-то здесь бывали компетентные люди. Пинзеник, я за тобой скучаю))
PSPoldman
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