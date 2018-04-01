Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:49
pontardawe88, судя по нику - вы 88 г.р.? вот когда вам стукнет 60-65 лет - тогда и поговорим про необходимость лекарств для пенсионеров...
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RomanTik
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Додано: Нед 27 тра, 2018 13:50
pontardawe88 написав:
Далеко не всем пенсионерам нужны лекарства,а только тем,кто не заботился о свем здоровье в молодости.В этой жизни за всё рано или поздно приходится расплачиваться
Какое глубокомысленное замечание.
Если бы это было так, то пенсию незачем и некому было бы платить
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slavek
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Додано: Нед 27 тра, 2018 13:52
slavek написав:
У моей жены научная пенсия со стажем более 40 лет 1730грн и когда ее пересчитают неизвестно.
Vip написав:
Наукову пенсію не перераховують, тільки при умові переходу на пенсію на загальних підставах. Хоча розмір дивний, як правило в декілька разів вищий що в доцентів, що в професорів.
Если ее пересчитать как обычную будет еще меньше, т.к. научный стаж она заработала при СССР, а при незалежной получала по минимуму на другой работе
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slavek
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:20
slavek написав:
Если ее пересчитать как обычную будет еще меньше
Меншу насильно не призначать, але для того щоб був перерахунок потрібно перейти на загальні підстави. Можна прикинути в ПФУ розрахунок.
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Vip
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:32
Разговоры о российских бедняках сейчас просто неуместны. В Украине в положении бедняков не менее 3/4 населения. Здесь обсуждают научные пенсии... Действительно те, кто оформили раньше, получают по 3-8 тысяч. Но после *идореформы даже у науки пенсии будут около 2 тысяч. Поэтому реформаторам сейчас важно отвлечь внимание украинцев. Отсюда такие статьи.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 16:20
slavek написав:
Если ее пересчитать как обычную будет еще меньше
Vip написав:
Меншу насильно не призначать, але для того щоб був перерахунок потрібно перейти на загальні підстави. Можна прикинути в ПФУ розрахунок.
Уже прикидывали и получалось еще меньше
back in USSR
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slavek
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Додано: Нед 27 тра, 2018 16:23
примитивная статья, отображающая уровень финюэй. А когда-то здесь бывали компетентные люди. Пинзеник, я за тобой скучаю))
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PSPoldman
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:28
пообнищало "вяличие" все на бесполезный мост ушло ?
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Surfer
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Додано: Нед 27 тра, 2018 20:37
AlifeSoft написав: slavek написав:
Распишите, пожалуйста, по какой цене и сколько раз за месяц нужно покупать курицу, картофель и пр. для одного или трехразового питания с оплатой обязательной части субсидии и одежды из секонда чтобы уложиться в 1762грн
Никогда не считал. У моих родителей пенсия по 2500+ у каждого, но деньги они особо не считают, просто идут и покупают все что им нужно. Излишки идут на депозит.
Сказочник.
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ruvex
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Додано: Нед 27 тра, 2018 20:39
Росстат хотя-бы говорить о проблеме открыто...
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Juna
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