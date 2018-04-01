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Кожен п'ятий росіянин - бідняк,
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Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ в 2017-ом году в процентах
до 7 000,0 - 5,5
от 7 000,1 до 9 000,0 -4,7
от 9 000,1 до 12 000,0 -8,5
от 12 000,1 до 15 000,0 - 8,9
от 15 000,1 до 20 000,0 -13,8
от 20 000,1 до 25 000,0 -11,7
от 25 000,1 до 30 000,0 - 9,4
от 30 000,1 до 35 000,0 -7,4
от 35 000,1 до 40 000,0 -5,8
от 40 000,1 до 50 000,0 -8,2
от 50 000,1 до 60 000,0 -5,2
от 60 000,1 до 70 000,0 -3,3
свыше 70 000,0 -7,6
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... on/level/#
Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. в 2017 - 45 762,7
http://www.ukrstat.gov.ua/
Или 3 800 гривен на человека в месяц - 8400 рублей в эквиваленте в СРЕДНЕМ. Т.е. уровень доходов, который в 2017-ом в РФ имело МЕНЕЕ 10% населения, фактически живущих в НИЩЕТЕ . При МЕДИАННОМ (т.е. таком, который имеет менее и более 50% населения, что наиболее точно отражает уровень жизни) доходе по стране около 27 тыс. рублей на человека в месяц. Немного, но НЕ СОПОСТАВИМО - разрыв минимум трехкратный.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:17

Країна-бензоколонка раша - злиденна країна.
kiev_1991
 
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