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Кожен п'ятий росіянин - бідняк,
а кожен сьомий - злидар,...

Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:17

Країна-бензоколонка раша - злиденна країна.
kiev_1991
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:43

  RomanTik написав:да что вы говорите! у меня и моей матери пенсия 1500-1600 грн.


К нам пожаловал еще один пенсионер, у которого к тому же еще и живая мать?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:53

  Sommer написав:
  RomanTik написав:да что вы говорите! у меня и моей матери пенсия 1500-1600 грн.


К нам пожаловал еще один пенсионер, у которого к тому же еще и живая мать?

Не смешно. RomanTik как-то писал, что у него пенсия по инвалидности.
yanyura
 
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