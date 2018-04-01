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Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:17
Країна-бензоколонка раша - злиденна країна.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:43
RomanTik написав:
да что вы говорите! у меня
и моей матери
пенсия 1500-1600 грн.
К нам пожаловал еще один пенсионер, у которого к тому же еще и живая мать?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:53
Sommer написав: RomanTik написав:
да что вы говорите! у меня
и моей матери
пенсия 1500-1600 грн.
К нам пожаловал еще один пенсионер, у которого к тому же еще и живая мать?
Не смешно. RomanTik
как-то писал, что у него пенсия по инвалидности.
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