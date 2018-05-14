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На наших заробітчан все ще
чекають у Польщі: в країні...

На наших заробітчан все ще чекають у Польщі: в країні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:57

На наших заробітчан все ще чекають у Польщі: в країні...

Пропонуємо до обговорення:
Роботодавці Польщі серйозно стурбовані тим, що дефіцит робочих рук у країні останнім часом тільки посилюється, у той час як потреба у працівниках постійно зростає.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:57

Давно пора видавати Карту Поляка не тільки тим хто має польське коріння, а взагалі усім бажаючим із України. Тоді виїдуть навіть ті, хто ніколи про переїзд не задумувався, а залишаться тільки чинуші, депутати, менти, "активісти" та інша шобла, які дуже швидко перегризуть один одного в боротьбі за все менші грошові потоки.
NetSerpent
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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