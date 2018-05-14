|
|
|
На наших заробітчан все ще чекають у Польщі: в країні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 тра, 2018 22:57
Пропонуємо до обговорення:
Роботодавці Польщі серйозно стурбовані тим, що дефіцит робочих рук у країні останнім часом тільки посилюється, у той час як потреба у працівниках постійно зростає.
Дивися повний текст На наших заробітчан все ще чекають у Польщі: в країні дефіцит робочої сили
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82170
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 26 тра, 2018 22:57
Давно пора видавати Карту Поляка не тільки тим хто має польське коріння, а взагалі усім бажаючим із України. Тоді виїдуть навіть ті, хто ніколи про переїзд не задумувався, а залишаться тільки чинуші, депутати, менти, "активісти" та інша шобла, які дуже швидко перегризуть один одного в боротьбі за все менші грошові потоки.
-
NetSerpent
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 24.05.09
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 тра, 2018 06:34
Якого дідька мені покидати свою землю? Краще я вижену забродів, які мене обкрадають!
-
bobo
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 13.07.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 тра, 2018 06:36
bobo написав:
Якого дідька мені покидати свою землю? Краще я вижену забродів, які мене обкрадають!
Да вы шо. И как и с кем выгонять будете?
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4831
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:06
bobo написав:
Якого дідька мені покидати свою землю? Краще я вижену забродів, які мене обкрадають!
Так уже же выгоняли. Снова новых наплодили?
-
link654
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:11
bobo написав:
Якого дідька мені покидати свою землю? Краще я вижену забродів, які мене обкрадають!
Выгнать украинских "евреев"? Да Вы антисимит и антиверховнорадист!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 793
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|63
|
|
|14
|1203
|
|
|1
|121
|
|