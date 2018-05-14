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На наших заробітчан все ще чекають у Польщі: в країні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 тра, 2018 12:00
max_us_ua написав: rjkz написав: bobo написав:
Якого дідька мені покидати свою землю? Краще я вижену забродів, які мене обкрадають!
Выгонять научились, теперь-бы научиться избирать не такого-же как выгоняем.
Но ничего, еще 15-20 майданов и последующих катаклизмов и вопрос выборов решится сам собой.
...для оставшихся трех миллионов населения, из которых 2,5 - пенсионеры...
.., 450 депутанов, 100500 помощников депутанов (которые порой намного влиятельней своих "шефов"), км, ап со всей прислугой и семьями...."расчет окончен".
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Додано: Нед 27 тра, 2018 12:47
Ещё чуть-чуть и силком выпихивать начнут- без зарабитчан роста "рехформаторам" не нарисовать
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