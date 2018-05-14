На наших заробітчан все ще чекають у Польщі: в країні...

max_us_ua написав:
...для оставшихся трех миллионов населения, из которых 2,5 - пенсионеры...
.., 450 депутанов, 100500 помощников депутанов (которые порой намного влиятельней своих "шефов"), км, ап со всей прислугой и семьями...."расчет окончен".
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Додано: Нед 27 тра, 2018 12:00
.., 450 депутанов, 100500 помощников депутанов (которые порой намного влиятельней своих "шефов"), км, ап со всей прислугой и семьями...."расчет окончен".
Додано: Нед 27 тра, 2018 12:47
Ещё чуть-чуть и силком выпихивать начнут- без зарабитчан роста "рехформаторам" не нарисовать
Додано: Нед 27 тра, 2018 16:10
В Австрии бодрее- зп выше, очень советую именно её. Если есть дипломы специалистов которые готовы подтвердить и знание немецкого- проще устроиться чем в Польше.
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