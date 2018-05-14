max_us_ua написав:
...для оставшихся трех миллионов населения, из которых 2,5 - пенсионеры...
.., 450 депутанов, 100500 помощников депутанов (которые порой намного влиятельней своих "шефов"), км, ап со всей прислугой и семьями...."расчет окончен".
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 12:00
.., 450 депутанов, 100500 помощников депутанов (которые порой намного влиятельней своих "шефов"), км, ап со всей прислугой и семьями...."расчет окончен".
Додано: Нед 27 тра, 2018 12:47
Ещё чуть-чуть и силком выпихивать начнут- без зарабитчан роста "рехформаторам" не нарисовать
Додано: Нед 27 тра, 2018 16:10
В Австрии бодрее- зп выше, очень советую именно её. Если есть дипломы специалистов которые готовы подтвердить и знание немецкого- проще устроиться чем в Польше.
Додано: Нед 27 тра, 2018 17:36
Re: На наших заробітчан все ще чекають у Польщі: в країні...
в Австрию и немцы ездят работать. "Если есть дипломы и знание немецкого" - улыбнуло)) это отн. украинцев-то? Да каждый второй)))
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:16
Головне щоб валюти побільше пересилали та привозили бо проевропейським реформаторам не буде що в офшори виводити
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Реформатори самі не вірять в свої реформи українців відправлять на заробітки а самі ....
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Пологи в США стають все більш популярними серед українців останнім часом, адже діти, народжені в Америці, автоматично отримують громадянство цієї країни.
Народити дитину у Маямі, разом із проживанням, оплатою послуг клініки й лікаря коштує від 20 тисяч доларів.
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Напередодні українським інформпростором пронеслася новина: міністр Омелян відправив дружину народжувати аж до США. Журналісти швиденько підрахували, що на треті пологи подружжю довелося віддати майже увесь річний заробіток.
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Натомість Міністр фінансів України Олександр Данилюк, як з'ясувалося напередодні, брати приклад зі свого гаранта не хоче, тому таємно купує скромніше помешкання – квартиру у Лондоні, усього за 29 мільйонів. У принципці, нічого дивного, адже двоє його синів та дружина давно здобули британське громадянство.
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Данилюк досить довго мабуть в Польщі працював
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:16
Австрия, немецкий :) Вантузы не забудьте с корзинками для ягод.
В Европу через жony!
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