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На наших заробітчан все ще
чекають у Польщі: в країні...

На наших заробітчан все ще чекають у Польщі: в країні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 12:00

  max_us_ua написав:
  rjkz написав:
  bobo написав:Якого дідька мені покидати свою землю? Краще я вижену забродів, які мене обкрадають!


Выгонять научились, теперь-бы научиться избирать не такого-же как выгоняем.
Но ничего, еще 15-20 майданов и последующих катаклизмов и вопрос выборов решится сам собой.
:mrgreen:


...для оставшихся трех миллионов населения, из которых 2,5 - пенсионеры...


.., 450 депутанов, 100500 помощников депутанов (которые порой намного влиятельней своих "шефов"), км, ап со всей прислугой и семьями...."расчет окончен". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 12:47

Ещё чуть-чуть и силком выпихивать начнут- без зарабитчан роста "рехформаторам" не нарисовать
Moimir
 
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В Австрии бодрее- зп выше, очень советую именно её. Если есть дипломы специалистов которые готовы подтвердить и знание немецкого- проще устроиться чем в Польше.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:36

Re: На наших заробітчан все ще чекають у Польщі: в країні...

в Австрию и немцы ездят работать. "Если есть дипломы и знание немецкого" - улыбнуло)) это отн. украинцев-то? Да каждый второй)))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:16

Головне щоб валюти побільше пересилали та привозили бо проевропейським реформаторам не буде що в офшори виводити
----
Реформатори самі не вірять в свої реформи українців відправлять на заробітки а самі ....

---
Пологи в США стають все більш популярними серед українців останнім часом, адже діти, народжені в Америці, автоматично отримують громадянство цієї країни.
Народити дитину у Маямі, разом із проживанням, оплатою послуг клініки й лікаря коштує від 20 тисяч доларів.

https://ukrainian.voanews.com/a/4326699.html
---
Напередодні українським інформпростором пронеслася новина: міністр Омелян відправив дружину народжувати аж до США. Журналісти швиденько підрахували, що на треті пологи подружжю довелося віддати майже увесь річний заробіток.
----
Натомість Міністр фінансів України Олександр Данилюк, як з'ясувалося напередодні, брати приклад зі свого гаранта не хоче, тому таємно купує скромніше помешкання – квартиру у Лондоні, усього за 29 мільйонів. У принципці, нічого дивного, адже двоє його синів та дружина давно здобули британське громадянство.
http://vgolos.com.ua/news/mazhornyy_tre ... 63736.html
-

Данилюк досить довго мабуть в Польщі працював :lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:16

Австрия, немецкий :) Вантузы не забудьте с корзинками для ягод.
В Европу через жony!
summacut
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