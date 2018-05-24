Компанія «Російські космічні системи», що входить до складу корпорації «Роскосмос», оголосила про плани зі створення глобальної супутникової системи зв'язку «Ефір».
Дивися повний текст У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий інтернет".
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Додано: Нед 27 тра, 2018 03:02
У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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Дивися повний текст У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий інтернет".
Додано: Нед 27 тра, 2018 03:03
Неизвестно будет ли к 2025-му вообще Россия.
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