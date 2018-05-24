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У Росії зібралися запустити
"глобальний супутниковий...

У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 03:02

У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія «Російські космічні системи», що входить до складу корпорації «Роскосмос», оголосила про плани зі створення глобальної супутникової системи зв'язку «Ефір».

Дивися повний текст У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий інтернет".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 03:03

Неизвестно будет ли к 2025-му вообще Россия.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 06:37

  AlifeSoft написав:Неизвестно будет ли к 2025-му вообще Россия.


К Украине этот вопрос относится в гораздо большей степени
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 07:08

  AlifeSoft написав:Неизвестно будет ли к 2025-му вообще Россия.

А известно, к какому году глобальный спутниковый интернет появится у аграрной супердержавы?
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 07:49

  fokus написав:
  AlifeSoft написав:Неизвестно будет ли к 2025-му вообще Россия.

А известно, к какому году глобальный спутниковый интернет появится у аграрной супердержавы?


В 2024-м году заработает спутниковая сеть SpaceX которой без проблем сможет пользоваться вся Украина. А В России эта сеть будет запрещена к использованию. Так что в Украине точно будет в 2024-м, в России теоретически в 2025, но реально не будет.

И да, к созданию спутников сети SpaceX причастны также украинские специалисты.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:41

Может и запустят. Но китайцы : они к 2025-му году будут уже в России.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:46

Значит у ихнего Фобос-грунт скоро будет целая компания )))
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:48

  AlifeSoft написав:В 2024-м году заработает спутниковая сеть SpaceX которой без проблем сможет пользоваться вся Украина. А В России эта сеть будет запрещена к использованию.


Откуда такие сведения? Или это в смысле я так думаю? Как показывает сегодняшняя практика, когда маячит серьезная прибыль, и Потоки строятся.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:52

  freeze написав:
  AlifeSoft написав:В 2024-м году заработает спутниковая сеть SpaceX которой без проблем сможет пользоваться вся Украина. А В России эта сеть будет запрещена к использованию.


Откуда такие сведения? Или это в смысле я так думаю? Как показывает сегодняшняя практика, когда маячит серьезная прибыль, и Потоки строятся.


Согласно бизнес-плану, с 2019 по 2024 годы SpaceX выведет на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета.
https://hightech.fm/2018/02/13/spacex_satellites

Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет
https://rusmonitor.com/ilon-mask-ne-pro ... ernet.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:56

  AlifeSoft написав: Согласно бизнес-плану, с 2019 по 2024 годы SpaceX выведет на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета. https://hightech.fm/2018/02/13/spacex_satellites Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет https://rusmonitor.com/ilon-mask-ne-pro ... ernet.html

Украина собирается что-то свое делать? Или все за счёт кредитов и помощи от других стран?
link654
 
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