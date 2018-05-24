У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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AlifeSoft написав:Неизвестно будет ли к 2025-му вообще Россия.
А известно, к какому году глобальный спутниковый интернет появится у аграрной супердержавы?
В 2024-м году заработает спутниковая сеть SpaceX которой без проблем сможет пользоваться вся Украина. А В России эта сеть будет запрещена к использованию. Так что в Украине точно будет в 2024-м, в России теоретически в 2025, но реально не будет.
И да, к созданию спутников сети SpaceX причастны также украинские специалисты.
AlifeSoft написав: Согласно бизнес-плану, с 2019 по 2024 годы SpaceX выведет на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета. https://hightech.fm/2018/02/13/spacex_satellites Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет https://rusmonitor.com/ilon-mask-ne-pro ... ernet.html
Украина собирается что-то свое делать? Или все за счёт кредитов и помощи от других стран?