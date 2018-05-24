А, это вероятно, глушить - не строить, хотя и тут загадывать так далеко вряд ли возможно, в 2024 году в РФ будет новый Президент, в какую сторону там у них жизнь потечет хз. Может придет к власти какой-нибудь любитель гаджетов.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 09:00
А, это вероятно, глушить - не строить, хотя и тут загадывать так далеко вряд ли возможно, в 2024 году в РФ будет новый Президент, в какую сторону там у них жизнь потечет хз. Может придет к власти какой-нибудь любитель гаджетов.
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:07
А зачем? Вот Украина сделала свою карточную систему, но все как пользовались Visa и Mastercard так и пользуются. То же с интернетом, лучше быть частью глобальной универсальной системы, чем лепить своего петуха из фекалий, как Сраха.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:07
На Путине Россия закончится.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:08
Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
А если бы Вы знали, сколько азиатских специалистов (в частности индусов) причастно к компании SpaceX… Доля специалистов из Азии (индусы, китайцы, корейцы) в компаниях Кремниевой долины доходит до 60%. Но ни у кого же не повернется язык сказать, что индусы, к примеру, создали Теслу и Falcon Heavy.
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:21
Нужно понять какая польза, или опасность возникает для Украины при реализации проекта. Что бы подготовиться. А не так как по мосту. Вначале моста не будет, а потом не все суда проходят. Вместо того что бы предварительно провести консультации, внести предложения.
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