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У Росії зібралися запустити
"глобальний супутниковий...

У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:00

  AlifeSoft написав:Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет

А, это вероятно, глушить - не строить, хотя и тут загадывать так далеко вряд ли возможно, в 2024 году в РФ будет новый Президент, в какую сторону там у них жизнь потечет хз. Может придет к власти какой-нибудь любитель гаджетов.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:07

  link654 написав:Украина собирается что-то свое делать? Или все за счёт кредитов и помощи от других стран?


А зачем? Вот Украина сделала свою карточную систему, но все как пользовались Visa и Mastercard так и пользуются. То же с интернетом, лучше быть частью глобальной универсальной системы, чем лепить своего петуха из фекалий, как Сраха.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:07

  freeze написав:
  AlifeSoft написав:Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет

А, это вероятно, глушить - не строить, хотя и тут загадывать так далеко вряд ли возможно, в 2024 году в РФ будет новый Президент, в какую сторону там у них жизнь потечет хз. Может придет к власти какой-нибудь любитель гаджетов.


На Путине Россия закончится.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:08

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

  AlifeSoft написав:И да, к созданию спутников сети SpaceX причастны также украинские специалисты.


А если бы Вы знали, сколько азиатских специалистов (в частности индусов) причастно к компании SpaceX… Доля специалистов из Азии (индусы, китайцы, корейцы) в компаниях Кремниевой долины доходит до 60%. Но ни у кого же не повернется язык сказать, что индусы, к примеру, создали Теслу и Falcon Heavy.
valme
 
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