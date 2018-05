У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

Додано: Нед 27 тра, 2018 09:07

link654 написав: Украина собирается что-то свое делать? Или все за счёт кредитов и помощи от других стран? Украина собирается что-то свое делать? Или все за счёт кредитов и помощи от других стран?



А зачем? Вот Украина сделала свою карточную систему, но все как пользовались Visa и Mastercard так и пользуются. То же с интернетом, лучше быть частью глобальной универсальной системы, чем лепить своего петуха из фекалий, как Сраха. А зачем? Вот Украина сделала свою карточную систему, но все как пользовались Visa и Mastercard так и пользуются. То же с интернетом, лучше быть частью глобальной универсальной системы, чем лепить своего петуха из фекалий, как Сраха.

