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У Росії зібралися запустити
"глобальний супутниковий...

У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:00

  AlifeSoft написав:Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет

А, это вероятно, глушить - не строить, хотя и тут загадывать так далеко вряд ли возможно, в 2024 году в РФ будет новый Президент, в какую сторону там у них жизнь потечет хз. Может придет к власти какой-нибудь любитель гаджетов.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:07

  link654 написав:Украина собирается что-то свое делать? Или все за счёт кредитов и помощи от других стран?


А зачем? Вот Украина сделала свою карточную систему, но все как пользовались Visa и Mastercard так и пользуются. То же с интернетом, лучше быть частью глобальной универсальной системы, чем лепить своего петуха из фекалий, как Сраха.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:07

  freeze написав:
  AlifeSoft написав:Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет

А, это вероятно, глушить - не строить, хотя и тут загадывать так далеко вряд ли возможно, в 2024 году в РФ будет новый Президент, в какую сторону там у них жизнь потечет хз. Может придет к власти какой-нибудь любитель гаджетов.


На Путине Россия закончится.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:08

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

  AlifeSoft написав:И да, к созданию спутников сети SpaceX причастны также украинские специалисты.


А если бы Вы знали, сколько азиатских специалистов (в частности индусов) причастно к компании SpaceX… Доля специалистов из Азии (индусы, китайцы, корейцы) в компаниях Кремниевой долины доходит до 60%. Но ни у кого же не повернется язык сказать, что индусы, к примеру, создали Теслу и Falcon Heavy.
valme
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:21

Нужно понять какая польза, или опасность возникает для Украины при реализации проекта. Что бы подготовиться. А не так как по мосту. Вначале моста не будет, а потом не все суда проходят. Вместо того что бы предварительно провести консультации, внести предложения.
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:24

  dvery1 написав:или опасность возникает для Украины при реализации проекта.


Да, Турчинов уже пять раз икнул, опять появятся В контакте и заработает Почта Майл.Ру
Надо ли Украине такой бесплатный интернет?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:24

Шапкозакидательство не лучший двигатель прогресса.
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:30

  freeze написав: Да, Турчинов уже пять раз икнул, опять появятся В контакте и заработает Почта Майл.Ру Надо ли Украине такой бесплатный интернет?

Почему думаете бесплатный? Судя по статье ресурс ограниченный и достаточно дорогой.
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:33

Ориентировочная стоимость запуска сети составляет 300 миллиардов рублей.
В планы компании входит охват 10 тысяч подвижных транспортных объектов, 10 тысяч точек коллективного доступа к интернету,


5 млрд баксов - дороговато для простого замещения обычного мобильного 4-5G интернета.

Вероятнее всего это чисто военный проект замаскированный под гражданские нужды (аналог Глонас) - обмен информацией по боевым действиям и управление войсками в режиме реального времени.

Вот отсюда и нужно думать, что это несет для Украины.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:41

  Shram написав:Вот отсюда и нужно думать, что это несет для Украины.


Для Украины только хорошее, как возможность следить за войсками России с разрешения американских партнеров.

Для всяких мусорных государств типа Ирана, России или Северной Кореи несет только плохое.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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