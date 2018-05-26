У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

Много американцы дали украинцам отследить в 2014 в Крыму и в 2015 когда отвалились Донецкая и Луганская области?
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:02
Много американцы дали украинцам отследить в 2014 в Крыму и в 2015 когда отвалились Донецкая и Луганская области?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:11
Shram
Насколько я помню, американцы выдавали информацию с военных спутников с задержкой в 48 часов. Изощренное издевательство
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:17
Еще неизвестно кто прийдет после Путина - там всяких хватает...а если, не дай Бог, "закончится" то никому в мире мало не покажется, а соседям в первую очередь, так что пусть лучше они у себя там строят все что угодно лишь бы сюда не лезли.
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