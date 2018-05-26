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У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:02
AlifeSoft написав: Shram написав:
Вот отсюда и нужно думать, что это несет для Украины.
Для Украины только хорошее, как возможность следить за войсками России с разрешения американских партнеров.
Много американцы дали украинцам отследить в 2014 в Крыму и в 2015 когда отвалились Донецкая и Луганская области?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:11
Shram
Насколько я помню, американцы выдавали информацию с военных спутников с задержкой в 48 часов. Изощренное издевательство
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:17
AlifeSoft написав: freeze написав: AlifeSoft написав:
Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет
А, это вероятно, глушить - не строить, хотя и тут загадывать так далеко вряд ли возможно, в 2024 году в РФ будет новый Президент, в какую сторону там у них жизнь потечет хз. Может придет к власти какой-нибудь любитель гаджетов.
На Путине Россия закончится.
Еще неизвестно кто прийдет после Путина - там всяких хватает...а если, не дай Бог, "закончится" то никому в мире мало не покажется, а соседям в первую очередь, так что пусть лучше они у себя там строят все что угодно лишь бы сюда не лезли.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Нед 27 тра, 2018 11:32
AlifeSoft написав:с разрешения
американских партнеров
"Я не халявщик, я партнер!"
Хотя тут наверное ближе "Верно, дядь Вить?" (с) анекдот про лягушонка
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fokus
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Додано: Нед 27 тра, 2018 12:13
AlifeSoft написав:
На Путине Россия закончится.
Цари уходят и приходят, а Россия остаётся, западные партнёры не дадут распасться, как о том мечтают..., что не скажешь про Украину. Она конечно останется как название, вот только при каких границах.
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Попаданец
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Додано: Нед 27 тра, 2018 13:52
АйрБас хоть знает об этом сотрудничестве? ))))
РОШЕН
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Додано: Нед 27 тра, 2018 13:54
РОШЕН
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Додано: Нед 27 тра, 2018 14:13
Рассеянцам хоть бы Ладу Калину допилить, а то глохнет, бедняжка, с Путлером внутри... А это посложнее, чем летающие чернобыли и галактический интернет.
Удачи им. Ну, правда.
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se64plus
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Додано: Нед 27 тра, 2018 14:22
se64plus написав:
Рассеянцам хоть бы Ладу Калину допилить, а то глохнет, бедняжка
Концерн "АвтоВАЗ" прекратит сборку автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora летом этого года.
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freeze
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