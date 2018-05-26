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У Росії зібралися запустити
"глобальний супутниковий...

У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:12

мощные планы. Хотя, как понимаю, вопрос идет скорее о "звездных войнах", а не о интернете для народа))
PSPoldman
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Повідомлень: 463
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