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У Росії зібралися запустити
"глобальний супутниковий...

У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:12

мощные планы. Хотя, как понимаю, вопрос идет скорее о "звездных войнах", а не о интернете для народа))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:00

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

"Запускать собираются ракетой «Союз-5». Она лежит в бумаге — в день презентации РКК «Энергия» как раз сдала эскизный проект. Первый старт планируется в 2022 году."

Первый шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:38

Reddick Как это может получиться? Илон Маск на весь мир сеть делают, а россияне только для себя. Маск со всего мира деньги соберет а рынок РФ нельзя брать всерьез.
verand
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:54

verand
у них есть и аналог GPS -ГЛОНАСС
поэтому они могут, еще Китай планирует осуществить такую идею, ЕС после введения санкций уже вряд ли смогут, т.к. сворачивают сотрудничество с Роскосмосом, запускавшим им спутники
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:11

Рассеянцам хоть бы Ладу Калину допилить, а то глохнет, бедняжка

Лидеры авторынка в апреле 2018 года
Звание лидера среди моделей сохраняет KIA Rio, апрельский показатель которого достиг 8523 реализованных экземпляров. На втором месте находится LADA Vesta (7786 шт.), а замыкает тройку лидеров LADA Granta (7447 шт.). В ТОП-5 попали и две модели Hyundai – седан Solaris и кроссовер Creta (6520 и 5933 шт. соответственно).

https://www.autostat.ru/news/34181/
Самое интересное, что продажи всего одной модели LADA Granta ПРЕВЫСИЛИ все продажи новых авто на Украине в апреле 2018-го - 6800 машин.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:24

  Волгарь написав:... На втором месте находится LADA Vesta (7786 шт.), а замыкает тройку лидеров LADA Granta ...
Так держать, "инновационная" "сверхдержава"!
vladvlas
 
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  #<1234
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