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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 тра, 2018 16:12
мощные планы. Хотя, как понимаю, вопрос идет скорее о "звездных войнах", а не о интернете для народа))
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:00
Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
"Запускать собираются ракетой «Союз-5». Она лежит в бумаге — в день презентации РКК «Энергия» как раз сдала эскизный проект. Первый старт планируется в 2022 году."
Первый шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:38
Reddick Как это может получиться? Илон Маск на весь мир сеть делают, а россияне только для себя. Маск со всего мира деньги соберет а рынок РФ нельзя брать всерьез.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:54
verand
у них есть и аналог GPS -ГЛОНАСС
поэтому они могут, еще Китай планирует осуществить такую идею, ЕС после введения санкций уже вряд ли смогут, т.к. сворачивают сотрудничество с Роскосмосом, запускавшим им спутники
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:11
Лидеры авторынка в апреле 2018 года
Самое интересное, что продажи всего одной модели LADA Granta ПРЕВЫСИЛИ все продажи новых авто на Украине в апреле 2018-го - 6800 машин.
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:24
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:22
Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
Речь идет про очередной баблораспильный проект, тема РН "Ангара" ну та что самая новая, не имеющая аналогов.. перспективный носитель.. в итоге за 25+ лет так и не построенная себя исчерпала. Даже самому тупому обитателю московии стало понятно что тут что то не так)). вот тут и "Эфир" придумали. А не построят они НИЧЕГО потому что 1 - КА строит Airbus то есть по факту КУПИЛИ но не построили ибо мозгов на московии своих нет давно, все что были сбежали.Пример тому московиты за 25+ лет после распада СССР не смогли запустить ни ОДНОГО КА к другим телам Солнечной Системы все попытки московитов слетать на Марс закончились в районе Тихого океана)).. 2 - Запускать КА как правильно заметили нечем. Московитский Союз 5 это по сути уворованный вариант РН Зенит, хотя пара инженеров ретроградов сбежавших на московию может его и допилит. То есть получим московитский вариант РН Зенит. 3 - КА это часть системы нужно еще "ядро" системы где трафик бы приземлялся. 4 Единственная в мире система такого типа это "Iridium" США и большой долей вероятности московия при попытке покупки ядра системы будет послана далеко...
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PSS И да даже в фантастическом варианте где московиты загнав пару годовых бюджетов украли и запустили систему кто будет ее абонентами? Трафик ведь по законам фройлен Ярофооой должен приземляться в московии и с соответствующим прочитанием и просмотром его фсб-шной конторой. А оно надо кому то??
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В общем что ожидать - помпезный запуск пары КА надование щек пиар сцарька и потом тишина и неработоспособная система... может кого то посадят. Стоит понимать что низкоорбитальная система связи "Iridium" убыточна и она используется в основном спасателями США и военными..именно они ее "вытягивают", часть расходов конечно компенсируют частники... московиты же даже купив такую систему будут нести на ее содержании только одни убытки. В общем в самом оптимистичном варианте для московитов получим неработающую толком систему - пылесос бюджета.
Востаннє редагувалось Джон в Пон 28 тра, 2018 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:28
МНОГО БУКВ. Просто назовите еще одну страну, осуществляющую регулярные пилотируемые космические полеты.
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:32
На чьи деньги? Отрабатывают долги за Морской старт обанкротившийся)). Рабы на галерах)).
И да назовите хоть один межпланетный полет московии.
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:37
Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
Гендиректор корпорации РКК "Энергия" -- "В рамках урегулирования долга перед корпорацией Boeing мы предложили и американцы приняли схему совместной работы по различным направлениям космической деятельности, в том числе и расчета продажей мест в кораблях "Союз"
Долговое рабство московитов перед корпорацией Boeing сыграло на пользу им, пилотируемые полеты как прочий космос угробить не удается ибо долги надо отрабатывать.
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