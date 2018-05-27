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У Росії зібралися запустити
"глобальний супутниковий...

У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:12

мощные планы. Хотя, как понимаю, вопрос идет скорее о "звездных войнах", а не о интернете для народа))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:00

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

"Запускать собираются ракетой «Союз-5». Она лежит в бумаге — в день презентации РКК «Энергия» как раз сдала эскизный проект. Первый старт планируется в 2022 году."

Первый шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:38

Reddick Как это может получиться? Илон Маск на весь мир сеть делают, а россияне только для себя. Маск со всего мира деньги соберет а рынок РФ нельзя брать всерьез.
verand
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:54

verand
у них есть и аналог GPS -ГЛОНАСС
поэтому они могут, еще Китай планирует осуществить такую идею, ЕС после введения санкций уже вряд ли смогут, т.к. сворачивают сотрудничество с Роскосмосом, запускавшим им спутники
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:11

Рассеянцам хоть бы Ладу Калину допилить, а то глохнет, бедняжка

Лидеры авторынка в апреле 2018 года
Звание лидера среди моделей сохраняет KIA Rio, апрельский показатель которого достиг 8523 реализованных экземпляров. На втором месте находится LADA Vesta (7786 шт.), а замыкает тройку лидеров LADA Granta (7447 шт.). В ТОП-5 попали и две модели Hyundai – седан Solaris и кроссовер Creta (6520 и 5933 шт. соответственно).

https://www.autostat.ru/news/34181/
Самое интересное, что продажи всего одной модели LADA Granta ПРЕВЫСИЛИ все продажи новых авто на Украине в апреле 2018-го - 6800 машин.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:24

  Волгарь написав:... На втором месте находится LADA Vesta (7786 шт.), а замыкает тройку лидеров LADA Granta ...
Так держать, "инновационная" "сверхдержава"!
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:22

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

  PSPoldman написав:Хотя, как понимаю, вопрос идет скорее о "звездных войнах", а не о интернете для народа))

Речь идет про очередной баблораспильный проект, тема РН "Ангара" ну та что самая новая, не имеющая аналогов.. перспективный носитель.. в итоге за 25+ лет так и не построенная себя исчерпала. Даже самому тупому обитателю московии стало понятно что тут что то не так)). вот тут и "Эфир" придумали. А не построят они НИЧЕГО потому что 1 - КА строит Airbus то есть по факту КУПИЛИ но не построили ибо мозгов на московии своих нет давно, все что были сбежали.Пример тому московиты за 25+ лет после распада СССР не смогли запустить ни ОДНОГО КА к другим телам Солнечной Системы все попытки московитов слетать на Марс закончились в районе Тихого океана)).. 2 - Запускать КА как правильно заметили нечем. Московитский Союз 5 это по сути уворованный вариант РН Зенит, хотя пара инженеров ретроградов сбежавших на московию может его и допилит. То есть получим московитский вариант РН Зенит. 3 - КА это часть системы нужно еще "ядро" системы где трафик бы приземлялся. 4 Единственная в мире система такого типа это "Iridium" США и большой долей вероятности московия при попытке покупки ядра системы будет послана далеко...
.............
PSS И да даже в фантастическом варианте где московиты загнав пару годовых бюджетов украли и запустили систему кто будет ее абонентами? Трафик ведь по законам фройлен Ярофооой должен приземляться в московии и с соответствующим прочитанием и просмотром его фсб-шной конторой. А оно надо кому то??
........
В общем что ожидать - помпезный запуск пары КА надование щек пиар сцарька и потом тишина и неработоспособная система... может кого то посадят. Стоит понимать что низкоорбитальная система связи "Iridium" убыточна и она используется в основном спасателями США и военными..именно они ее "вытягивают", часть расходов конечно компенсируют частники... московиты же даже купив такую систему будут нести на ее содержании только одни убытки. В общем в самом оптимистичном варианте для московитов получим неработающую толком систему - пылесос бюджета.
Востаннє редагувалось Джон в Пон 28 тра, 2018 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:28

Речь идет про очередной баблораспильный проект

МНОГО БУКВ. Просто назовите еще одну страну, осуществляющую регулярные пилотируемые космические полеты.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:32

  Волгарь написав:
Речь идет про очередной баблораспильный проект

МНОГО БУКВ. Просто назовите еще одну страну, осуществляющую регулярные пилотируемые космические полеты.

На чьи деньги? Отрабатывают долги за Морской старт обанкротившийся)). Рабы на галерах)). :D
И да назовите хоть один межпланетный полет московии.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:37

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

Гендиректор корпорации РКК "Энергия" -- "В рамках урегулирования долга перед корпорацией Boeing мы предложили и американцы приняли схему совместной работы по различным направлениям космической деятельности, в том числе и расчета продажей мест в кораблях "Союз"
Долговое рабство московитов перед корпорацией Boeing сыграло на пользу им, пилотируемые полеты как прочий космос угробить не удается ибо долги надо отрабатывать.
Джон
 
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