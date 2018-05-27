У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

Додано: Пон 28 тра, 2018 12:22

PSPoldman написав: Хотя, как понимаю, вопрос идет скорее о "звездных войнах", а не о интернете для народа)) Хотя, как понимаю, вопрос идет скорее о "звездных войнах", а не о интернете для народа))

Речь идет про очередной баблораспильный проект, тема РН "Ангара" ну та что самая новая, не имеющая аналогов.. перспективный носитель.. в итоге за 25+ лет так и не построенная себя исчерпала. Даже самому тупому обитателю московии стало понятно что тут что то не так)). вот тут и "Эфир" придумали. А не построят они НИЧЕГО потому что 1 - КА строит Airbus то есть по факту КУПИЛИ но не построили ибо мозгов на московии своих нет давно, все что были сбежали.Пример тому московиты за 25+ лет после распада СССР не смогли запустить ни ОДНОГО КА к другим телам Солнечной Системы все попытки московитов слетать на Марс закончились в районе Тихого океана)).. 2 - Запускать КА как правильно заметили нечем. Московитский Союз 5 это по сути уворованный вариант РН Зенит, хотя пара инженеров ретроградов сбежавших на московию может его и допилит. То есть получим московитский вариант РН Зенит. 3 - КА это часть системы нужно еще "ядро" системы где трафик бы приземлялся. 4 Единственная в мире система такого типа это "Iridium" США и большой долей вероятности московия при попытке покупки ядра системы будет послана далеко................PSS И да даже в фантастическом варианте где московиты загнав пару годовых бюджетов украли и запустили систему кто будет ее абонентами? Трафик ведь по законам фройлен Ярофооой должен приземляться в московии и с соответствующим прочитанием и просмотром его фсб-шной конторой. А оно надо кому то??........В общем что ожидать - помпезный запуск пары КА надование щек пиар сцарька и потом тишина и неработоспособная система... может кого то посадят. Стоит понимать что низкоорбитальная система связи "Iridium" убыточна и она используется в основном спасателями США и военными..именно они ее "вытягивают", часть расходов конечно компенсируют частники... московиты же даже купив такую систему будут нести на ее содержании только одни убытки. В общем в самом оптимистичном варианте для московитов получим неработающую толком систему - пылесос бюджета.