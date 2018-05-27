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У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:03
На чьи деньги?
Ну, уж точно, не на Ваши. Вы правы в том, что в космосе за последние лет 25 не сделано почти ничего нового. Более того, окончательно стало ясно, что НЕВОЗМОЖНО даже повторить технологии Апполона 50-ти летней давности, т.е. создать ракету, способную вывести на круговую орбиту 130 т. И РФ тут не исключение - даже в США космос, лишившись государственного внимания, стал прерогативой частников.
Просто на Земле сейчас другие приоритеты.
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Волгарь
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Додано: Пон 28 тра, 2018 15:27
Волгарь написав:
Более того, окончательно стало ясно, что НЕВОЗМОЖНО даже повторить технологии Апполона 50-ти летней давности, т.е. создать ракету, способную вывести на круговую орбиту 130 т. И РФ тут не исключение
Здрасте,невозможно говорите а как же насчет Space Launch System SLS? 131,5 тонн она выводит. 15 декабря 2019 года можете полюбоваться на ее запуск. Falcon Heavy - 63, 8 тонн.
Так что это московиты не могут а не во всем мире.
А КА "Союз" созданы во времена СССР, так что московиты только используют старую технологию. А вот технологию РН Энергия и КА Буран просрали, как просрали и РН Протон, Рогозин заявил что она уже - фсее.
Насчет же
Волгарь написав:
на Земле сейчас другие приоритеты.
Конечно другие, МКС к 2024 году где есть доля московитов закрывают а начинают строить лунную станцию Deep Space Gateway, где московитам если и доверят то только переходное кольцо создать. Оно из монолитного металла напартачить там нечего вот и решили им отдать гайку склепать). Но и то роскосмос клянчит деньги у НАСА на его постройку..
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Джон
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Додано: Пон 28 тра, 2018 15:36
Здрасте,невозможно говорите а как же насчет Space Launch System SLS? 131,5 тонн она выводит. 15 декабря 2019 года можете полюбоваться на ее запуск. Falcon Heavy - 63, 8 тонн.
Поживем - увидим. Просто вспомните с 57-го по 69-ый год вес забрасываемого на орбиту груза увеличился со 100 кг до почти 140 т, а человечество прошло путь от ПС-1 до высадки на Луну. В 70-е появились орбитальные станции. В 80-ый - Шатлы, благополучно похороненные в 10-е, и Буран/Энергия, похороненные с распадом СССР за ненужностью. С тех пор в космосе НЕ ПОЯВИЛОСЬ НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО.
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Волгарь
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Додано: Пон 28 тра, 2018 15:40
Волгарь написав:
Здрасте,невозможно говорите а как же насчет Space Launch System SLS? 131,5 тонн она выводит. 15 декабря 2019 года можете полюбоваться на ее запуск. Falcon Heavy - 63, 8 тонн.
Поживем - увидим. Просто вспомните с 57-го по 69-ый год вес забрасываемого на орбиту груза увеличился со 100 кг до почти 140 т, а человечество прошло путь от ПС-1 до высадки на Луну. В 70-е появились орбитальные станции. В 80-ый - Шатлы, благополучно похороненные в 10-е, и Буран/Энергия, похороненные с распадом СССР за ненужностью. С тех пор в космосе НЕ ПОЯВИЛОСЬ НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО.
куьюриосити, высадка на комету
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Додано: Пон 28 тра, 2018 15:47
Lion+ написав:
ЕС после введения санкций уже вряд ли смогут, т.к. сворачивают сотрудничество с Роскосмосом, запускавшим им спутники
не переживайте, все что надо - выведут на фалконе
дешевле, надежнее и экологичнее
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