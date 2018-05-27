У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

Додано: Пон 28 тра, 2018 15:27

Волгарь написав: Более того, окончательно стало ясно, что НЕВОЗМОЖНО даже повторить технологии Апполона 50-ти летней давности, т.е. создать ракету, способную вывести на круговую орбиту 130 т. И РФ тут не исключение Более того, окончательно стало ясно, что НЕВОЗМОЖНО даже повторить технологии Апполона 50-ти летней давности, т.е. создать ракету, способную вывести на круговую орбиту 130 т. И РФ тут не исключение

Волгарь написав: на Земле сейчас другие приоритеты. на Земле сейчас другие приоритеты.

Здрасте,невозможно говорите а как же насчет Space Launch System SLS? 131,5 тонн она выводит. 15 декабря 2019 года можете полюбоваться на ее запуск. Falcon Heavy - 63, 8 тонн.Так что это московиты не могут а не во всем мире.А КА "Союз" созданы во времена СССР, так что московиты только используют старую технологию. А вот технологию РН Энергия и КА Буран просрали, как просрали и РН Протон, Рогозин заявил что она уже - фсее.Насчет жеКонечно другие, МКС к 2024 году где есть доля московитов закрывают а начинают строить лунную станцию Deep Space Gateway, где московитам если и доверят то только переходное кольцо создать. Оно из монолитного металла напартачить там нечего вот и решили им отдать гайку склепать). Но и то роскосмос клянчит деньги у НАСА на его постройку..