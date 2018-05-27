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У Росії зібралися запустити
"глобальний супутниковий...

У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:36

Здрасте,невозможно говорите а как же насчет Space Launch System SLS? 131,5 тонн она выводит. 15 декабря 2019 года можете полюбоваться на ее запуск. Falcon Heavy - 63, 8 тонн.

Поживем - увидим. Просто вспомните с 57-го по 69-ый год вес забрасываемого на орбиту груза увеличился со 100 кг до почти 140 т, а человечество прошло путь от ПС-1 до высадки на Луну. В 70-е появились орбитальные станции. В 80-ый - Шатлы, благополучно похороненные в 10-е, и Буран/Энергия, похороненные с распадом СССР за ненужностью. С тех пор в космосе НЕ ПОЯВИЛОСЬ НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:40

  Волгарь написав:
Здрасте,невозможно говорите а как же насчет Space Launch System SLS? 131,5 тонн она выводит. 15 декабря 2019 года можете полюбоваться на ее запуск. Falcon Heavy - 63, 8 тонн.

Поживем - увидим. Просто вспомните с 57-го по 69-ый год вес забрасываемого на орбиту груза увеличился со 100 кг до почти 140 т, а человечество прошло путь от ПС-1 до высадки на Луну. В 70-е появились орбитальные станции. В 80-ый - Шатлы, благополучно похороненные в 10-е, и Буран/Энергия, похороненные с распадом СССР за ненужностью. С тех пор в космосе НЕ ПОЯВИЛОСЬ НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО.


куьюриосити, высадка на комету
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:47

  Lion+ написав: ЕС после введения санкций уже вряд ли смогут, т.к. сворачивают сотрудничество с Роскосмосом, запускавшим им спутники


не переживайте, все что надо - выведут на фалконе :D дешевле, надежнее и экологичнее
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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:41

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

  Волгарь написав:С тех пор в космосе НЕ ПОЯВИЛОСЬ НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО.

На околоземной орбите да... да и то многоразовый Фалькон например..это что не новое?
Маск снизил стоимость вывода ПН на 30% почти. Полеты НАСА к Плутону, миссии к Меркурию, картографирование Луны, китайский "нефритовый заяц" по Луне покатался,это так без марсоходов еще...доставка материала с кометы японцами, полеты к астероидам Веста, Церера... да много чего, но не в московии.. там да НИЧЕГО НОВОГО нет.. болото тухлое. Те же КА для ГЛОНАСС закуплены за рубежом. Да и то вот за апрель данные по ГЛОНАСС навернулись 2 КА этой системы ...ГЛОНАСС-М номер 723 , ГЛОНАСС-М номер 734, это насчет криворукости..это я не вспоминаю сколько КА ГЛОНАСС РН Протон систематически топиться в Тихом океане. Так что уж подводную группировку КА ГЛОНАСС московия точно создала))
Джон
 
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