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У Росії зібралися запустити
"глобальний супутниковий...

У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:40

  Волгарь написав:
Здрасте,невозможно говорите а как же насчет Space Launch System SLS? 131,5 тонн она выводит. 15 декабря 2019 года можете полюбоваться на ее запуск. Falcon Heavy - 63, 8 тонн.

Поживем - увидим. Просто вспомните с 57-го по 69-ый год вес забрасываемого на орбиту груза увеличился со 100 кг до почти 140 т, а человечество прошло путь от ПС-1 до высадки на Луну. В 70-е появились орбитальные станции. В 80-ый - Шатлы, благополучно похороненные в 10-е, и Буран/Энергия, похороненные с распадом СССР за ненужностью. С тех пор в космосе НЕ ПОЯВИЛОСЬ НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО.


куьюриосити, высадка на комету
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:47

  Lion+ написав: ЕС после введения санкций уже вряд ли смогут, т.к. сворачивают сотрудничество с Роскосмосом, запускавшим им спутники


не переживайте, все что надо - выведут на фалконе :D дешевле, надежнее и экологичнее
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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:41

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

  Волгарь написав:С тех пор в космосе НЕ ПОЯВИЛОСЬ НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО.

На околоземной орбите да... да и то многоразовый Фалькон например..это что не новое?
Маск снизил стоимость вывода ПН на 30% почти. Полеты НАСА к Плутону, миссии к Меркурию, картографирование Луны, китайский "нефритовый заяц" по Луне покатался,это так без марсоходов еще...доставка материала с кометы японцами, полеты к астероидам Веста, Церера... да много чего, но не в московии.. там да НИЧЕГО НОВОГО нет.. болото тухлое. Те же КА для ГЛОНАСС закуплены за рубежом. Да и то вот за апрель данные по ГЛОНАСС навернулись 2 КА этой системы ...ГЛОНАСС-М номер 723 , ГЛОНАСС-М номер 734, это насчет криворукости..это я не вспоминаю сколько КА ГЛОНАСС РН Протон систематически топиться в Тихом океане. Так что уж подводную группировку КА ГЛОНАСС московия точно создала))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:08

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

  Волгарь написав:С тех пор в космосе НЕ ПОЯВИЛОСЬ НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО.
Тут я с творческим коллективом волгарей полностью согласен и это ОЧЕРЕДНОЕ достижение россии. Только уточнение:
На россии НИЧЕГО. Вообще.

А НАСА в это время Марс исследует. Недавно новую станцию туда отправили. Желающие могли свое имя на чип записать и туда отправить.
Маск поставил р.ком роССкосмос.
И т.д. и т.п.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:37

Re: У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

  vladvlas написав:На россии НИЧЕГО. Вообще.

Если откинуть симпатии/антипатии тут присутствующих к московити то ведь реально после распада СССР московиты в космосе не создали НИЧЕГО. Та же РН Ангара разработка начата с 1992 года но проект ее был начат в СССР. Все 100% КА или покупают с перебиванием наклейки на "сделано в московии" или собирают м импортных комплектующих.
В стране которая пыжиться на роль супердержавы нет ни своей микроэлектроники ни операционной системы, юзают "пендосско-гейропейские" ОС Линуксы и Виндовсы..процессоры Baikal те что скреповые сперты у британцев и по сути есть Cortex А-57 британской компании ARM. А эльбрус по сути старый хлам архитектуры SPARC купленный у Sun Microsystems. Ну и московитами перекрашенный.
Это я все к тому что создать СВОЮ систему спутниковой, низкоорбитальной связи московиты не могут технически. В теории даже. Нет ни ПО ни элементной базы своей.
Только что то скупить за бугром за нефтедоллары..
Ну а как отключить купленные московитами в странах НАТО КА в самом НАТО прекрасно знают)).
Джон
 
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