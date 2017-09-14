У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...

Додано: Пон 28 тра, 2018 19:37

vladvlas написав: На россии НИЧЕГО. Вообще. На россии НИЧЕГО. Вообще.

Если откинуть симпатии/антипатии тут присутствующих к московити то ведь реально после распада СССР московиты в космосе не создали НИЧЕГО. Та же РН Ангара разработка начата с 1992 года но проект ее был начат в СССР. Все 100% КА или покупают с перебиванием наклейки на "сделано в московии" или собирают м импортных комплектующих.В стране которая пыжиться на роль супердержавы нет ни своей микроэлектроники ни операционной системы, юзают "пендосско-гейропейские" ОС Линуксы и Виндовсы..процессоры Baikal те что скреповые сперты у британцев и по сути есть Cortex А-57 британской компании ARM. А эльбрус по сути старый хлам архитектуры SPARC купленный у Sun Microsystems. Ну и московитами перекрашенный.Это я все к тому что создать СВОЮ систему спутниковой, низкоорбитальной связи московиты не могут технически. В теории даже. Нет ни ПО ни элементной базы своей.Только что то скупить за бугром за нефтедоллары..Ну а как отключить купленные московитами в странах НАТО КА в самом НАТО прекрасно знают)).