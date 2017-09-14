У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий...
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Волгарь написав:С тех пор в космосе НЕ ПОЯВИЛОСЬ НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО.
На околоземной орбите да... да и то многоразовый Фалькон например..это что не новое? Маск снизил стоимость вывода ПН на 30% почти. Полеты НАСА к Плутону, миссии к Меркурию, картографирование Луны, китайский "нефритовый заяц" по Луне покатался,это так без марсоходов еще...доставка материала с кометы японцами, полеты к астероидам Веста, Церера... да много чего, но не в московии.. там да НИЧЕГО НОВОГО нет.. болото тухлое. Те же КА для ГЛОНАСС закуплены за рубежом. Да и то вот за апрель данные по ГЛОНАСС навернулись 2 КА этой системы ...ГЛОНАСС-М номер 723 , ГЛОНАСС-М номер 734, это насчет криворукости..это я не вспоминаю сколько КА ГЛОНАСС РН Протон систематически топиться в Тихом океане. Так что уж подводную группировку КА ГЛОНАСС московия точно создала))
Если откинуть симпатии/антипатии тут присутствующих к московити то ведь реально после распада СССР московиты в космосе не создали НИЧЕГО. Та же РН Ангара разработка начата с 1992 года но проект ее был начат в СССР. Все 100% КА или покупают с перебиванием наклейки на "сделано в московии" или собирают м импортных комплектующих. В стране которая пыжиться на роль супердержавы нет ни своей микроэлектроники ни операционной системы, юзают "пендосско-гейропейские" ОС Линуксы и Виндовсы..процессоры Baikal те что скреповые сперты у британцев и по сути есть Cortex А-57 британской компании ARM. А эльбрус по сути старый хлам архитектуры SPARC купленный у Sun Microsystems. Ну и московитами перекрашенный. Это я все к тому что создать СВОЮ систему спутниковой, низкоорбитальной связи московиты не могут технически. В теории даже. Нет ни ПО ни элементной базы своей. Только что то скупить за бугром за нефтедоллары.. Ну а как отключить купленные московитами в странах НАТО КА в самом НАТО прекрасно знают)).
Lion+ написав:verand у них есть и аналог GPS -ГЛОНАСС поэтому они могут, еще Китай планирует осуществить такую идею, ЕС после введения санкций уже вряд ли смогут, т.к. сворачивают сотрудничество с Роскосмосом, запускавшим им спутники
Я открою небольшую тайну - у ЕС есть свои ракеты. С рашей они сотрудничали только из-за дешевизны.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...