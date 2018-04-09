Компанія вирішила відродити свій електромобіль Honda Fit EV, випущений ще в 2012 році.
Дивися повний текст Honda перевипустить електромобіль Honda Fit EV, забезпечивши запас ходу в 300 км при ціннику лише $18 тис..
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Додано: Нед 27 тра, 2018 03:21
Honda перевипустить електромобіль Honda Fit EV,...
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Дивися повний текст Honda перевипустить електромобіль Honda Fit EV, забезпечивши запас ходу в 300 км при ціннику лише $18 тис..
Додано: Нед 27 тра, 2018 03:21
500км хода и ценник в 15-20 тыс$, ДВС-авто уже можно будет обносить оградкой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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