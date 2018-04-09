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Honda перевипустить
електромобіль Honda Fit EV,...

Honda перевипустить електромобіль Honda Fit EV,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 03:21

Honda перевипустить електромобіль Honda Fit EV,...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія вирішила відродити свій електромобіль Honda Fit EV, випущений ще в 2012 році.

Дивися повний текст Honda перевипустить електромобіль Honda Fit EV, забезпечивши запас ходу в 300 км при ціннику лише $18 тис..
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 03:21

500км хода и ценник в 15-20 тыс$, ДВС-авто уже можно будет обносить оградкой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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