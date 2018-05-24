Перевезення по маршруту Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" на рівні 3,8 млн пасажирів прогнозує "Укрзалізниця" вже в 2019 році.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:14
"УЗ" прогнозує перевезення по маршруту Київ-аеропорт...
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Дивися повний текст "УЗ" прогнозує перевезення по маршруту Київ-аеропорт "Бориспіль" на рівні 3,8 млн пасажирів.
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:15
Эту ветку должен был строить и эксплуатировать "Борисполь" со своих прибылей. И пассажир, имеющий билет на вылет или прилетевший, должен бы пользоваться этим поездом бесплатно - вот это было бы нормальное, цивилизованное решение. Не говоря уже о том, что в Кременчуге вполне справились бы с производством подвижного состава. А то на польских заводах PESA гайки крутят те же наши, только большая часть денег остается в Польше
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:45
Кто-то считал реальную целесообразность такого строительства??? Откуда 3,8млн пассажиров в 2019 году??? Они считают, что люди, покупающие билеты за 200-500 баксов будут экономить на такси или они думают, что мне удобней добираться в толпе с чемоданом до Вокзала, а потом оттуда еще электричкой? Так вот они ошибаются: мне удобней сесть возле дома, заплатить 20 баксов и доехать сразу куда надо. А если у кого с деньгами напряг и летает лоукостами по 500-1000грн, то есть аэропорт в Жулянах: он существенно ближе и доехать туда намного дешевле и проще уже сегодня.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:06
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