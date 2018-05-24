RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"УЗ" прогнозує перевезення
по маршруту Київ-аеропорт...

"УЗ" прогнозує перевезення по маршруту Київ-аеропорт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:14

"УЗ" прогнозує перевезення по маршруту Київ-аеропорт...

Пропонуємо до обговорення:
Перевезення по маршруту Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" на рівні 3,8 млн пасажирів прогнозує "Укрзалізниця" вже в 2019 році.

Дивися повний текст "УЗ" прогнозує перевезення по маршруту Київ-аеропорт "Бориспіль" на рівні 3,8 млн пасажирів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82184
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:15

Эту ветку должен был строить и эксплуатировать "Борисполь" со своих прибылей. И пассажир, имеющий билет на вылет или прилетевший, должен бы пользоваться этим поездом бесплатно - вот это было бы нормальное, цивилизованное решение. Не говоря уже о том, что в Кременчуге вполне справились бы с производством подвижного состава. А то на польских заводах PESA гайки крутят те же наши, только большая часть денег остается в Польше
max_us_ua
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 17.11.08
Подякував: 561 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:45

Кто-то считал реальную целесообразность такого строительства??? Откуда 3,8млн пассажиров в 2019 году??? Они считают, что люди, покупающие билеты за 200-500 баксов будут экономить на такси или они думают, что мне удобней добираться в толпе с чемоданом до Вокзала, а потом оттуда еще электричкой? Так вот они ошибаются: мне удобней сесть возле дома, заплатить 20 баксов и доехать сразу куда надо. А если у кого с деньгами напряг и летает лоукостами по 500-1000грн, то есть аэропорт в Жулянах: он существенно ближе и доехать туда намного дешевле и проще уже сегодня.
Watcher
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 31.05.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:06

  Watcher написав:Кто-то считал реальную целесообразность такого строительства??? Откуда 3,8млн пассажиров в 2019 году???

Целесообразность строительства определяется откатно-распильными характеристиками
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 164
З нами з: 22.01.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:37

  Watcher написав:Кто-то считал реальную целесообразность такого строительства??? Откуда 3,8млн пассажиров в 2019 году??? Они считают, что люди, покупающие билеты за 200-500 баксов будут экономить на такси или они думают, что мне удобней добираться в толпе с чемоданом до Вокзала, а потом оттуда еще электричкой? Так вот они ошибаются: мне удобней сесть возле дома, заплатить 20 баксов и доехать сразу куда надо. А если у кого с деньгами напряг и летает лоукостами по 500-1000грн, то есть аэропорт в Жулянах: он существенно ближе и доехать туда намного дешевле и проще уже сегодня.

Если дешевые понты отбросить, то очень даже рентабельно. Умные и достаочно обеспеченные люди ВСЕ летают лоукостерами в том числе. Мау имеет кучу лоукост направлений, Райнейр будет в Борисполе. Ж/д ветка, как во многих европейских странах будет как нельзя кстати. Кроме нас киевлян люди приедут с других городов на вокзал и оттуда в аэропорт, что очень удобно. Я сам в этом году летал в несколько стран с женой и ни разу не пользовался такси, так как было мало вещей и не вижу смысла переплачивать. Прямая ветка метро+ автобус Полет, корона не упала.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:59

... в основном в одну сторону ... ))))
Alexander_iv2003
 
Повідомлень: 583
З нами з: 16.01.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, verand і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий... 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 27 тра, 2018 03:02
32 1686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 07:38
verand
"Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект... 1, 2
R2 » Нед 27 тра, 2018 10:16
12 541
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 тра, 2018 22:36
antikkristall
"Газпром" зміг уникнути штрафу Єврокомісії в...
R2 » Чет 24 тра, 2018 21:35
2 101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 16:17
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.