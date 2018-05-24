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"Потрібно мати сміливість":
Порошенко оцінив ефект...

"Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:16

"Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...

Пропонуємо до обговорення:
Він нагадав, що українські банки тепер перестали закриватися і отримують прибуток.

Дивися повний текст "Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект закриття "хворих" банків в Україні.
R2
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Да, Валерия Гонтарева очень смелый человек. А Коломойский и Боголюбов были еще смелее, когда бабло из Привата выводили
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:26

Тада помнится был такой очень прибыльный банк с самым большим депозитным портфелем. Приват кажись назывался.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:56

Красиво были переложены обязательства банков на государство. Закрытие очень долгая и муторная процедура, государство просто помогло в этом.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:18

Запретить воровать друзьям - смелости нет, а переложить долги банков на население - смелость есть. Выборочная "смелость".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:38

"больные банки" обеспечили благодаря стараниям власти здоровую и безбедную жизнь их владельцам
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Виноватых,как обычно,нет и не будет
ketrax70
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 14:49

Re: "Потрібно мати сміливість грохнути банківську систему"

Появился еще один герой - Гонтарева, которая грохнула вместе с "больными" и здоровые банки. Передел фин.потоков, не более.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:46

Re: "Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...

На жаль далеко не всі проблеми вирішені:
Понад половина кредитів в українських банках – проблемні. Лідерами є державні банки.
Так, частки кредитів, що не працюють, у розрізі банківських груп є такими: за підсумками першого кварталу 2018 р. антилідером є Приватбанк – 86%, щодо решти держбанків показник досягає 61%, іноземні банки, які свого часу були найактивнішими в сегменті валютної іпотеки, мають 43% кредитів, що не працюють, українські комерційні банки – 30%
http://enovosty.com/uk/finance-ukr/full ... ku-sistemu
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