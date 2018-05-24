Він нагадав, що українські банки тепер перестали закриватися і отримують прибуток.
Дивися повний текст "Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект закриття "хворих" банків в Україні.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:16
"Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект закриття "хворих" банків в Україні.
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:16
Да, Валерия Гонтарева очень смелый человек. А Коломойский и Боголюбов были еще смелее, когда бабло из Привата выводили
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:26
Тада помнится был такой очень прибыльный банк с самым большим депозитным портфелем. Приват кажись назывался.
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:56
Красиво были переложены обязательства банков на государство. Закрытие очень долгая и муторная процедура, государство просто помогло в этом.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:18
Запретить воровать друзьям - смелости нет, а переложить долги банков на население - смелость есть. Выборочная "смелость".
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:38
"больные банки" обеспечили благодаря стараниям власти здоровую и безбедную жизнь их владельцам
Додано: Нед 27 тра, 2018 14:49
Re: "Потрібно мати сміливість грохнути банківську систему"
Появился еще один герой - Гонтарева, которая грохнула вместе с "больными" и здоровые банки. Передел фин.потоков, не более.
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:46
Re: "Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...
На жаль далеко не всі проблеми вирішені:
Додано: Нед 27 тра, 2018 17:13
83,6 миллиарда гривен были залиты в банковскую систему. По курсу 8 гривен за доллар, который сложился на тот момент, сумма впрыска составила в эквиваленте почти 10 миллиардов долларов!
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Олигархи, владевшие банками-"пылесосами", не просто получили рефинансирование и вывели его из страны. Они еще и решили не возвращать эти деньги ни-ког-да.
Для этого нужно было всего лишь обанкротить собственный банк, чтобы перевесить все проблемы на государство в лице Фонда гарантирования вкладов.
Время было идеальным. После победы Майдана в Украине – опять кризис. У банков двойные проблемы. С одной стороны, население делает массовые набеги на банки и изымает депозиты. С другой, "зеленые человечки" уже захватили Крым, а потом начинается движение сепаратизма в Донбассе.
Самое время вводить мораторий на выплату депозитов, как в далеком 2004 году. Тем более, что во время Оранжевой революции это делал Арсений Яценюк, нынешний руководитель Кубива. Технология очень хорошо показала себя. Курс и банковскую систему удалось удержать.
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Деньги выводились довольно примитивно – массово выдавались кредиты на собственные фирмы-однодневки. А по тем кредитам, которые были получены раньше, олигархи начали менять обеспечение. Возврат денег по кредиту гарантировали участком в Конча-Заспе – а теперь это депозит случайного человека в этом же банке. О самых популярных схемах я расскажу позже.
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Так банки вместо более-менее приличных учреждений превратились в пустышки. А что не вывели собственники – постарались "исправить" крупные получатели кредитов. Они тоже почувствовали, что пришло время больших возможностей. Они приходили к олигархам и договаривались, что поменяют обеспечение по своим миллиардным кредитам.
Весь этот праздник жизни мог остановить банковский надзор НБУ. Он был напрямую подчинен Степану Кубиву. Но бывший Комендант Майдана, очевидно, решил не мешать хорошим людям. Он вообще не любит ни с кем ссориться.
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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