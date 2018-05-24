"Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...

Додано: Нед 27 тра, 2018 17:13

83,6 миллиарда гривен были залиты в банковскую систему. По курсу 8 гривен за доллар, который сложился на тот момент, сумма впрыска составила в эквиваленте почти 10 миллиардов долларов!---Олигархи, владевшие банками-"пылесосами", не просто получили рефинансирование и вывели его из страны. Они еще и решили не возвращать эти деньги ни-ког-да.Для этого нужно было всего лишь обанкротить собственный банк, чтобы перевесить все проблемы на государство в лице Фонда гарантирования вкладов.Время было идеальным. После победы Майдана в Украине – опять кризис. У банков двойные проблемы. С одной стороны, население делает массовые набеги на банки и изымает депозиты. С другой, "зеленые человечки" уже захватили Крым, а потом начинается движение сепаратизма в Донбассе.Самое время вводить мораторий на выплату депозитов, как в далеком 2004 году. Тем более, что во время Оранжевой революции это делал Арсений Яценюк, нынешний руководитель Кубива. Технология очень хорошо показала себя. Курс и банковскую систему удалось удержать.------Деньги выводились довольно примитивно – массово выдавались кредиты на собственные фирмы-однодневки. А по тем кредитам, которые были получены раньше, олигархи начали менять обеспечение. Возврат денег по кредиту гарантировали участком в Конча-Заспе – а теперь это депозит случайного человека в этом же банке. О самых популярных схемах я расскажу позже.---Так банки вместо более-менее приличных учреждений превратились в пустышки. А что не вывели собственники – постарались "исправить" крупные получатели кредитов. Они тоже почувствовали, что пришло время больших возможностей. Они приходили к олигархам и договаривались, что поменяют обеспечение по своим миллиардным кредитам.Весь этот праздник жизни мог остановить банковский надзор НБУ. Он был напрямую подчинен Степану Кубиву. Но бывший Комендант Майдана, очевидно, решил не мешать хорошим людям. Он вообще не любит ни с кем ссориться.-------