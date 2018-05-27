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"Потрібно мати сміливість":
Порошенко оцінив ефект...

"Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:17

На виборах ми твою "сміливість" оцінимо
---
Всі ті хто втратив кошти через девал та банкротство банків.
---
Головне своїм колегам з партіі регіонів дали можливість вивести "кровно" зароблене
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:00

Re: "Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...

Одни и те же комментаторы. Одни и те же речи. С Ольгино что-ли?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36

  sergnemo68 написав:Одни и те же комментаторы. Одни и те же речи. С Ольгино что-ли?


зато порохоботы постоянно новые появляются :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:58

Действительно надо иметь смелость чтобы кинуть миллионы вкладчиков банков, красиво стырить залоги и при этом выйти сухой из мутной воды.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:03

  sergnemo68 написав:Одни и те же комментаторы. Одни и те же речи. С Ольгино что-ли?

Пётр Алексеевич, наберитесь смелости залогиниться под своим именем))))
AbrashaRabinovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:43

  AbrashaRabinovich написав:
  sergnemo68 написав:Одни и те же комментаторы. Одни и те же речи. С Ольгино что-ли?

Пётр Алексеевич, наберитесь смелости залогиниться под своим именем))))

Где то так:
https://www.youtube.com/watch?v=b3lfdik ... e=youtu.be


Прошу просмотреть всё - с цифрами.
Здесь не просто "смелость" - это гоп-стоп целой страны, при том во время войны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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