На виборах ми твою "сміливість" оцінимо
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Всі ті хто втратив кошти через девал та банкротство банків.
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Головне своїм колегам з партіі регіонів дали можливість вивести "кровно" зароблене
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:17
На виборах ми твою "сміливість" оцінимо
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Всі ті хто втратив кошти через девал та банкротство банків.
---
Головне своїм колегам з партіі регіонів дали можливість вивести "кровно" зароблене
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:00
Re: "Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...
Одни и те же комментаторы. Одни и те же речи. С Ольгино что-ли?
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36
зато порохоботы постоянно новые появляются
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:58
Действительно надо иметь смелость чтобы кинуть миллионы вкладчиков банков, красиво стырить залоги и при этом выйти сухой из мутной воды.
Додано: Пон 28 тра, 2018 10:03
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:43
Где то так:
Прошу просмотреть всё - с цифрами.
Здесь не просто "смелость" - это гоп-стоп целой страны, при том во время войны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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