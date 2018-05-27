"Потрібно мати сміливість": Порошенко оцінив ефект...

На виборах ми твою "сміливість" оцінимо
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Всі ті хто втратив кошти через девал та банкротство банків.
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Головне своїм колегам з партіі регіонів дали можливість вивести "кровно" зароблене
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:17
На виборах ми твою "сміливість" оцінимо
---
Всі ті хто втратив кошти через девал та банкротство банків.
---
Головне своїм колегам з партіі регіонів дали можливість вивести "кровно" зароблене
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:58
Действительно надо иметь смелость чтобы кинуть миллионы вкладчиков банков, красиво стырить залоги и при этом выйти сухой из мутной воды.
Додано: Пон 28 тра, 2018 23:18
Цифры, фамилии страны:
С 24.30минуты
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 29 тра, 2018 05:48
Мне кажется Петя ошибся - не смелость, а наглость и мерзость души.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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