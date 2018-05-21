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Стало відомо, у скільки
обійдеться Brexit для простих...

Стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:57

Стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих...

Пропонуємо до обговорення:
Голосування за вихід Британії з ЄС коштувало кожному домогосподарству країни 900 фунтів стерлінгів (1000 євро - ред.).

Дивися повний текст Стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих британців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:57

У британцев все плохо, у россиян все плохо, у нас - зашибись со ср.доходом домохозяйства 250 евро
Moimir
 
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