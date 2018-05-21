Голосування за вихід Британії з ЄС коштувало кожному домогосподарству країни 900 фунтів стерлінгів (1000 євро - ред.).
Дивися повний текст Стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих британців.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:57
Стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих...
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Дивися повний текст Стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих британців.
Додано: Нед 27 тра, 2018 17:57
У британцев все плохо, у россиян все плохо, у нас - зашибись со ср.доходом домохозяйства 250 евро
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