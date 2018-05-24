Україна продовжує зміцнювати позиції в рейтингу паспортів, який відображає зміни в безвізовому режимі.
Дивися повний текст Україна зміцнила позиції в рейтингу паспортів світу, Японія встановила рекорд (список).
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Додано: Нед 27 тра, 2018 19:03
Україна зміцнила позиції в рейтингу паспортів світу,...
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Дивися повний текст Україна зміцнила позиції в рейтингу паспортів світу, Японія встановила рекорд (список).
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:03
А в какие 114 стран без визы ездят россияне? Ну кроме КНДР.
Уже посмотрел. Ну все как обычно: Абхазия, Албания, ... Венесуэла, Гондурас...
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:58
Полный список всех 118 на
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:01
***... три страны различие от нас до паРашки. Куда делась разница за счёт стран Шенгена?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:51
Эх, я от украинского паспорта отказался и судя по рейтингу очень сильно выйграл )))
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