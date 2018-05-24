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Україна зміцнила позиції в
рейтингу паспортів світу,...

Україна зміцнила позиції в рейтингу паспортів світу,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:03

Україна зміцнила позиції в рейтингу паспортів світу,...

Пропонуємо до обговорення:
Україна продовжує зміцнювати позиції в рейтингу паспортів, який відображає зміни в безвізовому режимі.

Дивися повний текст Україна зміцнила позиції в рейтингу паспортів світу, Японія встановила рекорд (список).
R2
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А в какие 114 стран без визы ездят россияне? Ну кроме КНДР.
Уже посмотрел. Ну все как обычно: Абхазия, Албания, ... Венесуэла, Гондурас...
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:58

  sergnemo68 написав:А в какие 114 стран без визы ездят россияне? Ну кроме КНДР.
Уже посмотрел. Ну все как обычно: Абхазия, Албания, ... Венесуэла, Гондурас...

Russian Federation
Ranked 47th in 2018
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118 destinations
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Полный список всех 118 на https://www.henleypassportindex.com/passport
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***... три страны различие от нас до паРашки. Куда делась разница за счёт стран Шенгена?
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:51

Эх, я от украинского паспорта отказался и судя по рейтингу очень сильно выйграл )))
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:54

В Уругвае наши заробитчане коку и бананы ещё не собирали.
Ratatui
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