Сьогодні в Європейському союзі набули чинності нові правила захисту персональних даних.
Дивися повний текст Штраф до 20 млн євро: сьогодні в ЄС набули чинності нові правила захисту персональних даних.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 21:01
Штраф до 20 млн євро: сьогодні в ЄС набули чинності нові...
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Дивися повний текст Штраф до 20 млн євро: сьогодні в ЄС набули чинності нові правила захисту персональних даних.
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:01
Как относится еврокамиссар к сайту "миротворец", на котором распространяется личные данные людей, имеющие отличное от власти мнение.
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