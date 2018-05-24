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Штраф до 20 млн євро: сьогодні
в ЄС набули чинності нові...

Штраф до 20 млн євро: сьогодні в ЄС набули чинності нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:01

Штраф до 20 млн євро: сьогодні в ЄС набули чинності нові...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в Європейському союзі набули чинності нові правила захисту персональних даних.

Дивися повний текст Штраф до 20 млн євро: сьогодні в ЄС набули чинності нові правила захисту персональних даних.
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