RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці стали
купувати більше ліків

Українці стали купувати більше ліків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:08

Українці стали купувати більше ліків

Пропонуємо до обговорення:
Однією з причин таких витрат в МОЗ називають самолікування.

Дивися повний текст Українці стали купувати більше ліків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82177
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:08

Об уровне жизни и соц обеспечения следовало бы упомянуть.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6118
З нами з: 03.11.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:18

Это переможный рост экономики!

А если серьёзно - моей бабушке только третий(!) врач выписал лекарства, а не биодобавки за сумасшедшие деньги.
И то, выписал самую дорогую версию. Хотя есть то же лекарство, но другого производителя, на 50% дешевле.
Вот и причина самолечения
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 164
З нами з: 22.01.18
Подякував: 131 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 25 тра, 2018 12:11
35 5661
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 тра, 2018 13:54
SMOKE
Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Сер 23 тра, 2018 08:28
23 1210
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 11:34
Imp
Табелів у перших класах більше не буде - Гриневич
R2 » Вів 22 тра, 2018 08:15
3 101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 08:37
heavensfeel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15055)
27.05.2018 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.