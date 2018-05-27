Однією з причин таких витрат в МОЗ називають самолікування.
Дивися повний текст Українці стали купувати більше ліків.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 21:08
Українці стали купувати більше ліків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали купувати більше ліків.
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:08
Об уровне жизни и соц обеспечения следовало бы упомянуть.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:18
Это переможный рост экономики!
А если серьёзно - моей бабушке только третий(!) врач выписал лекарства, а не биодобавки за сумасшедшие деньги.
И то, выписал самую дорогую версию. Хотя есть то же лекарство, но другого производителя, на 50% дешевле.
Вот и причина самолечения
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:35
Такое впечетление, что к стоимости дорогих лекарств хотят дополнительно добавить стоимость посещения врачей
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:52
Ну я в аптеке покупаю витамины, шампуни, зубную пасту, гель для бритья, всякие спреи против комаров и прочее. Проходит как лекарства.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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