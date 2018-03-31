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5 достойних позашляховиків,
які мало відомі європейцям

5 достойних позашляховиків, які мало відомі європейцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:21

5 достойних позашляховиків, які мало відомі європейцям

Пропонуємо до обговорення:
В останні роки сегмент позашляховиків зростає дуже швидкими темпами практично в усіх країнах світу.

Дивися повний текст 5 достойних позашляховиків, які мало відомі європейцям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:21

Начали за здравие, закончили за упокой.
Кого интересуют этот американский хлам?

Где обещанные таинственные японские модели?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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