RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ: економіка РФ буде відставати
від темпів зростання...

МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36

МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в огляді світової економіки Міжнародного валютного фонду.

Дивися повний текст МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання економік країн Східної Європи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36

При чем тут Россия на украинском новостном сайте? Что хоть про Украину говорили? Или по неё уже не говорят, т.к. слишком тяжелый случай?
link654
 
Повідомлень: 440
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Табелів у перших класах більше не буде - Гриневич
R2 » Вів 22 тра, 2018 08:15
3 101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 08:37
heavensfeel
Гройсман обіцяє автоматичне зростання пенсій в Україні
R2 » Пон 21 тра, 2018 13:13
2 115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 18:50
max_us_ua
Банкіри спрогнозували, коли чекати зростання ставок за...
R2 » Суб 19 тра, 2018 14:12
6 439
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 тра, 2018 18:52
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.