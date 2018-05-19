Про це йдеться в огляді світової економіки Міжнародного валютного фонду.
Дивися повний текст МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання економік країн Східної Європи.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36
МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання економік країн Східної Європи.
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36
При чем тут Россия на украинском новостном сайте? Что хоть про Украину говорили? Или по неё уже не говорят, т.к. слишком тяжелый случай?
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:40
А что делают адепты секты "Россия-супердержава" на украинском деловом сайте?
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