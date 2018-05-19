Про це йдеться в огляді світової економіки Міжнародного валютного фонду.
Дивися повний текст МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання економік країн Східної Європи.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36
МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання економік країн Східної Європи.
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36
При чем тут Россия на украинском новостном сайте? Что хоть про Украину говорили? Или по неё уже не говорят, т.к. слишком тяжелый случай?
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:40
А что делают адепты секты "Россия-супердержава" на украинском деловом сайте?
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:05
У нас как обычно перенимают запоребрикоские технологии.
На россии в новостях рассказывают как "в США негров линчуют" и как рос. космические корабли и ракеты бороздят просторы вселенной.
А в Украине рассказывают, что на россии закрылся какой-то завод, и как украинские лоукост-гиперлупы соединяют Козятин и Винницей.
И при этом - что запоребриковские депутаты, что наши "патриоты" - рожают детей, учат, имеют недвигу и т.п. в США и прочих Лондонах
Ещё что российские "патриоты", что украинские - одинаково любят американский нал, а не свой национальный
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:20
Это лишний раз напоминание, что Украина уже прошла точку невозврата в экономике, и её удел с этими правящими кланами - "Белая Африка".
Поэтому царьки всех мастей торопятся продать остатки её - землю(вернее обналичить уже нацарёванное).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:32
Re: МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання..
Московия ее прошла еще раньше... сибирь отдана китаю, ну а остальное, как нефть с газом докачают так московитам и конец. Кроме трубы ничего там нет и говорить про "экономику московии" как то глупо даже. У них даже завода по производству электроники нет.. "сверхдержава" епт боярышниковая)).
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