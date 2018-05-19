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МВФ: економіка РФ буде відставати
від темпів зростання...

МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36

МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в огляді світової економіки Міжнародного валютного фонду.

Дивися повний текст МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання економік країн Східної Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:36

При чем тут Россия на украинском новостном сайте? Что хоть про Украину говорили? Или по неё уже не говорят, т.к. слишком тяжелый случай?
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:40

А что делают адепты секты "Россия-супердержава" на украинском деловом сайте?
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:05

  link654 написав:При чем тут Россия на украинском новостном сайте? Что хоть про Украину говорили? Или по неё уже не говорят, т.к. слишком тяжелый случай?

У нас как обычно перенимают запоребрикоские технологии.
На россии в новостях рассказывают как "в США негров линчуют" и как рос. космические корабли и ракеты бороздят просторы вселенной.
А в Украине рассказывают, что на россии закрылся какой-то завод, и как украинские лоукост-гиперлупы соединяют Козятин и Винницей.

И при этом - что запоребриковские депутаты, что наши "патриоты" - рожают детей, учат, имеют недвигу и т.п. в США и прочих Лондонах

Ещё что российские "патриоты", что украинские - одинаково любят американский нал, а не свой национальный
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:20

  Грйс-мэн написав:
  link654 написав:При чем тут Россия на украинском новостном сайте? Что хоть про Украину говорили? Или по неё уже не говорят, т.к. слишком тяжелый случай?

У нас как обычно перенимают запоребрикоские технологии.
На россии в новостях рассказывают как "в США негров линчуют" и как рос. космические корабли и ракеты бороздят просторы вселенной.
А в Украине рассказывают, что на россии закрылся какой-то завод, и как украинские лоукост-гиперлупы соединяют Козятин и Винницей.

И при этом - что запоребриковские депутаты, что наши "патриоты" - рожают детей, учат, имеют недвигу и т.п. в США и прочих Лондонах

Ещё что российские "патриоты", что украинские - одинаково любят американский нал, а не свой национальный

Это лишний раз напоминание, что Украина уже прошла точку невозврата в экономике, и её удел с этими правящими кланами - "Белая Африка".
Поэтому царьки всех мастей торопятся продать остатки её - землю(вернее обналичить уже нацарёванное).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:32

Re: МВФ: економіка РФ буде відставати від темпів зростання..

  Kudrjavuy написав:Это лишний раз напоминание, что Украина уже прошла точку невозврата в экономике

Московия ее прошла еще раньше... сибирь отдана китаю, ну а остальное, как нефть с газом докачают так московитам и конец. Кроме трубы ничего там нет и говорить про "экономику московии" как то глупо даже. У них даже завода по производству электроники нет.. "сверхдержава" епт боярышниковая)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:42

  Джон написав:
  Kudrjavuy написав:Это лишний раз напоминание, что Украина уже прошла точку невозврата в экономике

Московия ее прошла еще раньше... сибирь отдана китаю, ну а остальное, как нефть с газом докачают так московитам и конец. Кроме трубы ничего там нет и говорить про "экономику московии" как то глупо даже. У них даже завода по производству электроники нет.. "сверхдержава" епт боярышниковая)).


это точно "бензоколонка с разорваной в клочья экономикой"...только вот почему то европейские лидеры туда ездят и экономические форумы делегации со всего мира посещают :?:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:54

  Джон написав:
  Kudrjavuy написав:Это лишний раз напоминание, что Украина уже прошла точку невозврата в экономике

Московия ее прошла еще раньше... сибирь отдана китаю, ну а остальное, как нефть с газом докачают так московитам и конец. Кроме трубы ничего там нет и говорить про "экономику московии" как то глупо даже. У них даже завода по производству электроники нет.. "сверхдержава" епт боярышниковая)).

А Украина чуть позже, как обычно.
Крым и Донбас отдала.
Бурштын докопают, кругляк вывезут, заработчане выедут - и конец
Завода по производству электроники тоже нет. Есть пара, где шьют чехлы на сидения авто, и провода скручивают.
Сверхдержава аграрная
Грйс-мэн
 
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