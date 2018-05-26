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В Україні почали розробку
протитанкового ракетного...

В Україні почали розробку протитанкового ракетного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:33

В Україні почали розробку протитанкового ракетного...

Пропонуємо до обговорення:
В даний час КП СПБ «Арсенал» (казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал") розробляє аванпроект інфрачервоної (ІЧ) головки самонаведення (ГБН) для високомобільного ПТРК III покоління.

Дивися повний текст В Україні почали розробку протитанкового ракетного комплексу ІІІ покоління.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:33

ТЗ труда не составит. Все уже проходили лет 30 назад. Удачи в изысканиях))
PSPoldman
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