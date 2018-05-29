|
|
|
В Україні почали розробку протитанкового ракетного...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 тра, 2018 06:33
Пропонуємо до обговорення:
В даний час КП СПБ «Арсенал» (казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал") розробляє аванпроект інфрачервоної (ІЧ) головки самонаведення (ГБН) для високомобільного ПТРК III покоління.
Дивися повний текст В Україні почали розробку протитанкового ракетного комплексу ІІІ покоління
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82208
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 28 тра, 2018 06:33
ТЗ труда не составит. Все уже проходили лет 30 назад. Удачи в изысканиях))
-
PSPoldman
-
-
- Повідомлень: 474
- З нами з: 07.03.09
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:38
разобрать джавелин и скопировать :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1212
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:51
antikkristall написав:
разобрать джавелин и скопировать :)
да-да, а потом списать пару бюджетных ярдов на "мега разработку технической документации
-
vor12
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 20.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|